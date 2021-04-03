В чемпионате Украины футболист забил необычный гол спиной (видео)

В стартовом поединке 20-го тура УПЛ сезона 2020/21 "Днепр-1" - "Львов" болельщики увидели сразу шесть голов, а один из мячей был забит спиной. Встреча, проходившая на "Днепр-арене", завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:1.

Первый гол в матче забил Марио Чузе. Хорватский форвард "Днепра-1" случайно забил гол спиной. После подачи с углового на ближнюю штангу защитник гостей "исполнил скидку" на соперника, а нападающий пробил, казалось, неудачно, однако круглый от перекладины попал в спину хорвату и залетел в ворота. В дальнейшем Марио оформил дубль. Кроме него, за днепрян голами отметились Данил Игнатенко, Игорь Когут и Вагнер Гонсалвес.

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