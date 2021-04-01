Сборная Украины установила несколько рекордов в неудачной игре с Казахстаном

Сборная Украины, хоть и не выиграла домашний матч отбора на чемпионат мира по футболу с Казахстаном, но смотрелась весьма убедительно, что и подтвердила статистика, сообщает tribuna.

Согласно статистическому анализу, сборная Украины установила сразу несколько статистических рекордов в этой игре. В частности, впервые наша команда создала столько голевых моментов, если посмотреть на индекс xG (вероятность забить гол, рассчитанная для конкретной команды, - прим. ред.) - 4,16. Ранее лучшим показателем "Желто-синих" был показатель в 2,87 в игре с Турцией (2:0).

Кроме того, по подсчетам WyScout подопечные Андрея Шевченко нанесли 26 (9 в створ) ударов по воротам Казахстана, что на один больше чем предыдущий рекорд в игре с Чехией (1:0).

Также есть и один личный рекорд. Анатолий Трубин дебютировал на вратарской позиции в возрасте 19 лет и 242 дня, тогда как нынешний тренер голкиперов в сборной Александр Шовковский впервые сыграл за сборную в 1994 году против Эстонии в отборе на Евро-1996 в возрасте 19 лет 315 дней, сообщает УАФ.

"Телеграф" напоминает, что матч Украина - Казахстан завершился ничьей со счетом 1:1. Главный тренер сборной Андрей Шевченко взял вину за результат на себя.