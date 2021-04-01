"Не такие уж они и идиоты": тренер сборной Франции отреагировал на ничью сборной Украины с Казахстаном

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на ничью сборной Украины и Казахстана в отборе на ЧМ-2022. Французский специалист припомнил журналистам из нелестную фразу о команде Казахстана, указав, что они были неправы.

"Всем сложно в этом отборе. Посмотрите на Казахстан, который, по вашим словам (журналистов, -прим. ред.), является командой идиотов. Только что они смогли сыграть вничью с Украиной. Не такие уж они и идиоты, верно?", - цитирует Дешама Get French Football News.

Французские СМИ раскритиковали национальную команду после того, как чемпионы мира не сумели разгромить Казахстан в матче второго тура отбора на ЧМ-2022. Кроме того, французы не сумели обыграть Украину в стартовом матче квалификации.

"Телеграф" напоминает, что матч Украина - Казахстан завершился ничьей. Главный тренер "Желто-синих" Андрей Шевченко назвал причину неудачи по горячим следам.