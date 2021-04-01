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"Не такие уж они и идиоты": тренер сборной Франции отреагировал на ничью сборной Украины с Казахстаном

"Не такие уж они и идиоты": тренер сборной Франции отреагировал на ничью сборной Украины с Казахстаном
Обновлено 13:41 Сегодня Телеграф Фото: Twitter FrankKhalidUK

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на ничью сборной Украины и Казахстана в отборе на ЧМ-2022. Французский специалист припомнил журналистам из нелестную фразу о команде Казахстана, указав, что они были неправы.

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"Всем сложно в этом отборе. Посмотрите на Казахстан, который, по вашим словам (журналистов, -прим. ред.), является командой идиотов. Только что они смогли сыграть вничью с Украиной. Не такие уж они и идиоты, верно?", - цитирует Дешама Get French Football News.

Французские СМИ раскритиковали национальную команду после того, как чемпионы мира не сумели разгромить Казахстан в матче второго тура отбора на ЧМ-2022. Кроме того, французы не сумели обыграть Украину в стартовом матче квалификации.

"Телеграф" напоминает, что матч Украина - Казахстан завершился ничьей. Главный тренер "Желто-синих" Андрей Шевченко назвал причину неудачи по горячим следам.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Сборная Франции, Дидье Дешам, Сборная Украины, Сборная Казахстана, Футбол, Отбор на ЧМ-2022.
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