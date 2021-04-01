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Четверг, 01.04.2021
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Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей 31 марта (видео)
Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей 31 марта (видео)
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Шевченко назвал причины неудачи с Казахстаном (видео)

Шевченко назвал причины неудачи с Казахстаном (видео)
Обновлено 00:47 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

В среду, 31 марта, сборная Украины провела свой третий поединок в отборе на ЧМ-2022. Противостояла "Желто-синим" команда Казахстана. По истечении 90 минут команды так и не выявили победителя, хотя украинцы создали более 10 опасных моментов у ворот соперников. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал эту неудачу.

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По мнению наставника, главной причиной негативного результата стало транжирство моментов.

"Я думаю, когда создается столько моментов, а потом их транжирят... К сожалению, так получается., что Казахстан имел один момент и забил, а мы продолжаем не реализовывать моменты, которые были. Концовка мне не понравилась. Должна быть организация, а игроки, которые были должны играть на своих позициях, потеряли их. Результат негативный. Я беру всю ответственность на себя. Я предупредил их в перерыве: "Ребята, не транжирьте моменты". Такие моменты транжирить нельзя. Мы должны закрывать такие игры. Жаль, что я оказался прав", - рассказал Шевченко в эфире телеканала "Футбол 1"

Кроме того, Андрей Николаевич отметил, что его игроки не устали, несмотря на тяжелый график из трех официальных матчей за неделю, ведь была проведена грамотная ротация. Теперь "Шева" предлагает своим игрокам "вернуться назад", получив такой тревожный звоночек. 

Сборная Украины вернется в мае, когда начнется финальная подготовка команды к Евро-2020, где "Желто-синие" померятся силами в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. К слову, последние 31 марта сотворили самую громкую сенсацию в отборе на ЧМ-2022, переиграв в гостях Германию.

С расписанием матчей сборной Украины в 2021 году можно ознакомиться по ссылке.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Сборная Казахстана, Футбол, Отбор на ЧМ-2022.
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