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Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей 31 марта (видео)

Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей 31 марта (видео)
00:06 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

В среду, 31 марта, в европейском отборе на чемпионат мира по футболу-2022 были сыграны 15 матчей, в частности, в Киеве на НСК "Олимпийский" сборная Украины сенсационно потеряла очки в игре с Казахстаном. Однако главными неудачниками игрового дня стали немцы, которые проиграли Северной Македонии. В центральной встрече тура англичане разобрали Польшу. Также стоит отметить грандиозный успех Армении, которая выиграла три игры подряд.

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Результаты матчей отбора на ЧМ-2022 за 31 марта:

Армения 3:2 Румыния 

Австрия 0:4 Дания

Англия 2:1 Польша 

Андорра 1:4 Венгрия

Босния и Герцеговина 0:1 Франция

Германия 1:2 Северная Македония 

Греция 1:1 Грузия

Испания 3:1 Косово

Литва 0:2 Италия

Лихтенштейн 1:4 Исландия

Молдова 1:4 Израиль

Сан-Марино 0:2 Албания

Северная Ирландия 0:0 Болгария

Украина 1:1 Казахстан 

Шотландия 4:0 Фарерские острова

Видеообзоры всех поединок будут доступны здесь позднее.

Отметим, сборные уходят на перерыв и распускаются до мая, когда команды начнут подготовку к Евро-2020, где Украина сыграет в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. Отбор на ЧМ-2022 для сборной Украины возобновится в сентябре. С расписанием поединков национальной команды в 2021 году можно ознакомиться здесь.

С результатами и видеообзорами матчей отбора на ЧМ-2022 за 30 марта можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, Отбор на ЧМ-2022.
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