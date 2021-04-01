Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей 31 марта (видео)

В среду, 31 марта, в европейском отборе на чемпионат мира по футболу-2022 были сыграны 15 матчей, в частности, в Киеве на НСК "Олимпийский" сборная Украины сенсационно потеряла очки в игре с Казахстаном. Однако главными неудачниками игрового дня стали немцы, которые проиграли Северной Македонии. В центральной встрече тура англичане разобрали Польшу. Также стоит отметить грандиозный успех Армении, которая выиграла три игры подряд.
Результаты матчей отбора на ЧМ-2022 за 31 марта:
Армения 3:2 Румыния
Австрия 0:4 Дания
Англия 2:1 Польша
Андорра 1:4 Венгрия
Босния и Герцеговина 0:1 Франция
Германия 1:2 Северная Македония
Греция 1:1 Грузия
Испания 3:1 Косово
Литва 0:2 Италия
Лихтенштейн 1:4 Исландия
Молдова 1:4 Израиль
Сан-Марино 0:2 Албания
Северная Ирландия 0:0 Болгария
Украина 1:1 Казахстан
Шотландия 4:0 Фарерские острова
Видеообзоры всех поединок будут доступны здесь позднее.
Отметим, сборные уходят на перерыв и распускаются до мая, когда команды начнут подготовку к Евро-2020, где Украина сыграет в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. Отбор на ЧМ-2022 для сборной Украины возобновится в сентябре. С расписанием поединков национальной команды в 2021 году можно ознакомиться здесь.
С результатами и видеообзорами матчей отбора на ЧМ-2022 за 30 марта можно ознакомиться у нас на сайте.