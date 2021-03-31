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Российские футболисты рассмешили сеть своей игрой в отборе на ЧМ-2022 (видео)

Российские футболисты рассмешили сеть своей игрой в отборе на ЧМ-2022 (видео)
00:18 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Во вторник, 30 марта, сборная Словакии в рамках матча 3-го тура отбора на ЧМ-2022 принимала команду России. Встреча, проходившая на "стадионе Антона Малатинского" в Трнаве, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В моменте первого взятия ворот при подаче с углового защитники сборной РФ удивили своей тактикой.

Мячом в голову: жесткая драка футболистов в России попала на видео

Сборная Словакии повела в счете на 38-й минуте. После банального навеса с углового Милан Шкриньяр головой расстрелял ворота гостей. Во время подачи со стандарта защитники сборной РФ Марио Фернандес и Георгий Джикия, глядя только на мяч, запутались и схватили вместо соперников друг друга. Футболисты, начав ожесточенную борьбу в своей штрафной, изрядно рассмешили пользователей интернета. Примечательно, что на клубном уровне Джикия выступает за "Спартак", а Фернандес - за ЦСКА. Кроме того, Марио является натурализованным бразильцем.

Видео курьеза доступно в сети:

Встреча завершилась со счетом 2:1, а на просторах сети появляются все новые мемы с игрой оборонцев сборной РФ. 

Примечательно, что Фернандес успел сравнять в счет в игре, но победа все равно досталась словакам, за которых отличился Роберт Мак.

Видео гола Фернандеса:

Видео гола Мака:

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Напомним, сборная РФ в отборе на ЧМ-2022 выступает в группе H с командами Словакии, Словении, Кипра, Мальты и Хорватии.

Со всеми результатами матчей отбора на ЧМ-2022 за 30 марта можно ознакомиться у нас сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 261

Все по теме:

Сборная России, Футбол, Сборная Словакии, Отбор на ЧМ-2022, Марио Фернандес, Георгий Джикия.
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