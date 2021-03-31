Российские футболисты рассмешили сеть своей игрой в отборе на ЧМ-2022 (видео)

Во вторник, 30 марта, сборная Словакии в рамках матча 3-го тура отбора на ЧМ-2022 принимала команду России. Встреча, проходившая на "стадионе Антона Малатинского" в Трнаве, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В моменте первого взятия ворот при подаче с углового защитники сборной РФ удивили своей тактикой.

Сборная Словакии повела в счете на 38-й минуте. После банального навеса с углового Милан Шкриньяр головой расстрелял ворота гостей. Во время подачи со стандарта защитники сборной РФ Марио Фернандес и Георгий Джикия, глядя только на мяч, запутались и схватили вместо соперников друг друга. Футболисты, начав ожесточенную борьбу в своей штрафной, изрядно рассмешили пользователей интернета. Примечательно, что на клубном уровне Джикия выступает за "Спартак", а Фернандес - за ЦСКА. Кроме того, Марио является натурализованным бразильцем.

Видео курьеза доступно в сети:

Первый раз вижу, чтоб на угловом свой своего держал pic.twitter.com/WAUXlP06oz — Орещук Роман ⒞ (@papanin02) March 30, 2021

Встреча завершилась со счетом 2:1, а на просторах сети появляются все новые мемы с игрой оборонцев сборной РФ.

Джикия и Фернандес pic.twitter.com/RHbA0JB3FF — Артём Шмелёв (@artemshme) March 30, 2021

Найди того, кто будет держаться за тебя так же крепко, как Джикия за Марио pic.twitter.com/askQS37FfG — Eugene Zuenko (@eizuenko) March 30, 2021

Сегодня в белом танце кружимся pic.twitter.com/lPbBRf6KWM — Крапивой по жопе теперь и в телеграме (@KrapivaDenis) March 30, 2021

Джикия с Фернандесом в штрафной pic.twitter.com/3rG9mCj9KQ — Чарльсон из села Карачарово (@pashafcsm060588) March 30, 2021

Джикия и Фернандес. Архивное фото pic.twitter.com/RakAM89w5o — ВГИК (@vgikofficial) March 30, 2021

Примечательно, что Фернандес успел сравнять в счет в игре, но победа все равно досталась словакам, за которых отличился Роберт Мак.

Видео гола Фернандеса:

Видео гола Мака:

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Напомним, сборная РФ в отборе на ЧМ-2022 выступает в группе H с командами Словакии, Словении, Кипра, Мальты и Хорватии.

Со всеми результатами матчей отбора на ЧМ-2022 за 30 марта можно ознакомиться у нас сайте.