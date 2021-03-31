Российские футболисты рассмешили сеть своей игрой в отборе на ЧМ-2022 (видео)

Во вторник, 30 марта, сборная Словакии в рамках матча 3-го тура отбора на ЧМ-2022 принимала команду России. Встреча, проходившая на "стадионе Антона Малатинского" в Трнаве, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В моменте первого взятия ворот при подаче с углового защитники сборной РФ удивили своей тактикой.
Сборная Словакии повела в счете на 38-й минуте. После банального навеса с углового Милан Шкриньяр головой расстрелял ворота гостей. Во время подачи со стандарта защитники сборной РФ Марио Фернандес и Георгий Джикия, глядя только на мяч, запутались и схватили вместо соперников друг друга. Футболисты, начав ожесточенную борьбу в своей штрафной, изрядно рассмешили пользователей интернета. Примечательно, что на клубном уровне Джикия выступает за "Спартак", а Фернандес - за ЦСКА. Кроме того, Марио является натурализованным бразильцем.
Видео курьеза доступно в сети:
Первый раз вижу, чтоб на угловом свой своего держал pic.twitter.com/WAUXlP06oz
— Орещук Роман ⒞ (@papanin02) March 30, 2021
Встреча завершилась со счетом 2:1, а на просторах сети появляются все новые мемы с игрой оборонцев сборной РФ.
Джикия и Фернандес pic.twitter.com/RHbA0JB3FF
— Артём Шмелёв (@artemshme) March 30, 2021
Найди того, кто будет держаться за тебя так же крепко, как Джикия за Марио pic.twitter.com/askQS37FfG
— Eugene Zuenko (@eizuenko) March 30, 2021
Сегодня в белом танце кружимся pic.twitter.com/lPbBRf6KWM
— Крапивой по жопе теперь и в телеграме (@KrapivaDenis) March 30, 2021
Джикия с Фернандесом в штрафной pic.twitter.com/3rG9mCj9KQ
— Чарльсон из села Карачарово (@pashafcsm060588) March 30, 2021
Когда под утро выходишь с другом из бара#Джикия #Фернандес #СловакияРоссия pic.twitter.com/Z73ybVO4P8
— Denis Al-Yusifi (@all_yousee) March 30, 2021
Джикия и Фернандес. Архивное фото pic.twitter.com/RakAM89w5o
— ВГИК (@vgikofficial) March 30, 2021
Примечательно, что Фернандес успел сравнять в счет в игре, но победа все равно досталась словакам, за которых отличился Роберт Мак.
Видео гола Фернандеса:
Видео гола Мака:
Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.
Напомним, сборная РФ в отборе на ЧМ-2022 выступает в группе H с командами Словакии, Словении, Кипра, Мальты и Хорватии.
Со всеми результатами матчей отбора на ЧМ-2022 за 30 марта можно ознакомиться у нас сайте.