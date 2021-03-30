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Мячом в голову: жесткая драка футболистов в России попала на видео

Мячом в голову: жесткая драка футболистов в России попала на видео
Обновлено 16:39 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

В Москве на мини-футбольном турнире среди любителей Urban League произошла драка. 

В России футболисты жестоко избили соперника из-за симуляции (видео)

Инцидент произошел в полуфинальном поединке FC World Class - "На футболе". При счете 6:3 в пользу первых игрок "На футболе" Арби Дудаев с целью нанесения травмы специально ударил сзади соперника, в результате чего на поле началась потасовка. Вступится за своего партнера по команде решился вратарь, однако на него затем напал его коллега по амплуа из стана оппонентов Радик Клоян, который начал с того, что запустил мяч в голову сопернику.

В итоге Urban League на своей страничке в Instagram опубликовала пост, в котором осудила действие игроков  "На футболе". Дудаева дисквалифицировали бессрочно, а Клояна - на пять игр.

 
 
 
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Публикация от Urban Kick, футбол в Москве (@urbankickfootball)

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в Болгарии рефери убегал от агрессивных футболистов.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 304

Все по теме:

Россия, Драка, Футбол.
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