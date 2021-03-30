Мячом в голову: жесткая драка футболистов в России попала на видео

В Москве на мини-футбольном турнире среди любителей Urban League произошла драка.

Инцидент произошел в полуфинальном поединке FC World Class - "На футболе". При счете 6:3 в пользу первых игрок "На футболе" Арби Дудаев с целью нанесения травмы специально ударил сзади соперника, в результате чего на поле началась потасовка. Вступится за своего партнера по команде решился вратарь, однако на него затем напал его коллега по амплуа из стана оппонентов Радик Клоян, который начал с того, что запустил мяч в голову сопернику.

В итоге Urban League на своей страничке в Instagram опубликовала пост, в котором осудила действие игроков "На футболе". Дудаева дисквалифицировали бессрочно, а Клояна - на пять игр.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Urban Kick, футбол в Москве (@urbankickfootball)

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