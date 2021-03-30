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Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей 30 марта (видео)

Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей 30 марта (видео)
Обновлено 23:42 Вт, 30 Март 2021 Телеграф Фото: Twitter selecaoportugal

Во вторник, 30 марта, в европейском отборочном турнире на ЧМ-2022 стартовали матчи третьего тура, в частности, сенсацией игрового дня стала победа Кипра над Словенией. Люксембург Жерсона Родригеса дал бой Португалии, а лидер рейтинга ФИФА Бельгия растоптала Беларусь.

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Результаты матчей отбора на ЧМ-2022 за 30 марта: 

Азербайджан 1:2 Сербия 

Кипр 1:0 Cловения 

Бельгия 8:0 Беларусь 

Гибралтар 0:7 Нидерланды

Люксембург 1:3 Португалия 

Словакия 2:1 Россия

Турция 3:3 Латвия

Уэльс 1:0 Чехия

Хорватия 3:0 Мальта

Черногория 0:1 Норвегия

Видеообзоры всех матчей будут доступны здесь позднее.

С результатами и видеобзорами матчей предыдущего игрового дня отбора на ЧМ-2022 можно ознакомиться у нас на сайте.

"Телеграф" напоминает, что в среду, 31 марта, сборная Украины в третьем туре отбора на ЧМ-2022 сыграет с Казахстаном. За ходом этой игры можно будет следить у нас сайте, а по ТВ встреча будет доступна сразу на двух каналах. К слову, "Желто-синие" - однозначные фавориты противостояния, считают букмекеры.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, Отбор на ЧМ-2022.
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