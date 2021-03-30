Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей 30 марта (видео)

Во вторник, 30 марта, в европейском отборочном турнире на ЧМ-2022 стартовали матчи третьего тура, в частности, сенсацией игрового дня стала победа Кипра над Словенией. Люксембург Жерсона Родригеса дал бой Португалии, а лидер рейтинга ФИФА Бельгия растоптала Беларусь.
Результаты матчей отбора на ЧМ-2022 за 30 марта:
Азербайджан 1:2 Сербия
Кипр 1:0 Cловения
Бельгия 8:0 Беларусь
Гибралтар 0:7 Нидерланды
Люксембург 1:3 Португалия
Словакия 2:1 Россия
Турция 3:3 Латвия
Уэльс 1:0 Чехия
Хорватия 3:0 Мальта
Черногория 0:1 Норвегия
Видеообзоры всех матчей будут доступны здесь позднее.
С результатами и видеобзорами матчей предыдущего игрового дня отбора на ЧМ-2022 можно ознакомиться у нас на сайте.
"Телеграф" напоминает, что в среду, 31 марта, сборная Украины в третьем туре отбора на ЧМ-2022 сыграет с Казахстаном. За ходом этой игры можно будет следить у нас сайте, а по ТВ встреча будет доступна сразу на двух каналах. К слову, "Желто-синие" - однозначные фавориты противостояния, считают букмекеры.