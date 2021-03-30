Футболиста выгнали из сборной после празднования гола в отборе на ЧМ-2022 (видео)

Форвард "Удинезе" Илия Несторовски покинул расположение национальной команды Северной Македонии. Об этом сообщает football-italia.

По информации источника, форвард был исключен из команды после того, как в домашней игре отбора на ЧМ-2022 против Лихтенштейна он отпраздновал взятие ворот, нецензурно выругавшись на камеру. Несторовски забил последний гол во встрече, а его команда добыла победу со счетом 5:0.

Видеообзор матча Северная Македония - Лихтенштейн:

Видео празднования гола Несторовски:

UNE PUNITION POUR NESTOROVSKI ! Après avoir marqué un but hier, Ilija Nestorovski a insulté des gens à la caméra, il a ensuite expliqué la raison sur instagram, Igor Angelovski n'a pas apprécié ce langage, il a donc décidé de renvoyer Ilija Nestorovski dans son club. pic.twitter.com/vgjASrqS8q — Football Macédonien FR (@FrMacedonien) March 29, 2021

Позднее Илия извинился за свое поведение, а также объяснил, что свое сообщение в эфире он адресовал недоброжелателям, которые угрожали его семье. Однако тренерский штаб посчитал поступок футболиста неподобающим, и тот был сослан из сборной.

Илия Несторовски провел за сборную Македонии 42 игры, в которых забил 9 голов.

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