Скачать
Вторник, 30.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Уайт расстроился после обмена трусами с Поветкиным (видео)
Уайт расстроился после обмена трусами с Поветкиным (видео)
Тренер сборной Франции сбежал с пресс-конференции после неудобного вопроса (видео)
Тренер сборной Франции сбежал с пресс-конференции после неудобного вопроса (видео)
Шевченко сообщил неприятную новость перед матчем с Казахстаном (видео)
Шевченко сообщил неприятную новость перед матчем с Казахстаном (видео)
"Жора, б***ь, встань в ворота": как Шевченко управляет сборной Украины во время игры (видео)
"Жора, б***ь, встань в ворота": как Шевченко управляет сборной Украины во время игры (видео)

Футболиста выгнали из сборной после празднования гола в отборе на ЧМ-2022 (видео)

Футболиста выгнали из сборной после празднования гола в отборе на ЧМ-2022 (видео)
Обновлено 17:54 Сегодня Телеграф Фото: Instagram nestoro30

Форвард "Удинезе" Илия Несторовски покинул расположение национальной команды Северной Македонии. Об этом сообщает football-italia.

Датский футболист забил уникальный гол (видео)

По информации источника, форвард был исключен из команды после того, как в домашней игре отбора на ЧМ-2022 против Лихтенштейна он отпраздновал взятие ворот, нецензурно выругавшись на камеру. Несторовски забил последний гол во встрече, а его команда добыла победу со счетом 5:0.

Видеообзор матча Северная Македония - Лихтенштейн: 

Видео празднования гола Несторовски:

Позднее Илия извинился за свое поведение, а также объяснил, что свое сообщение в эфире он адресовал недоброжелателям, которые угрожали его семье. Однако тренерский штаб посчитал поступок футболиста неподобающим, и тот был сослан из сборной.

Илия Несторовски провел за сборную Македонии 42 игры, в которых забил 9 голов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что история с выброшенной Криштиану Роналду капитанской повязкой в матче отбора на ЧМ-2022 получила неожиданное продолжение.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 417

Все по теме:

Футбол, Сборная Лихтенштейна, Отбор на ЧМ-2022, Сборная Северной Македонии, Илия Несторовски.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Селезнев прервал молчание и назвал имя виновного в скандале с его отчислением (видео)
02 Лицо немецкой боксерши превратилось в отбивную после боя с украинкой: фото стало вирусным в сети
03 Умер вице-президент "Динамо"
04 Украина - Казахстан: где и когда смотреть матч отбора на ЧМ-2022
05 Тренер сборной Франции сбежал с пресс-конференции после неудобного вопроса (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь