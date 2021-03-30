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Датский футболист забил уникальный гол (видео)

Датский футболист забил уникальный гол (видео)
Обновлено 15:54 Сегодня Телеграф Фото: Instagram thomasdelaney

Сборная Дании уверенно стартовала в отборе на чемпионат мира по футболу-2022, забив в двух играх 10 мячей. А помогает датчанам в этом мастерство исполнителей, которые даже на тренировках забивают невероятные голы.

Украинский футболист забил феноменальный гол с "точки Шевченко" (видео)

Датский полузащитник "Боруссии" Д Томас Дилейни на сборах национальной команды забил уникальный гол. После прострела с фланга 29-летний хавбек пробил с ходу, и этим выстрелом справился вратарь. Однако мяч вновь попал к Дилейни, который на этот раз решил пробить "ударом скорпиона". С таким красивым выстрелом кипер уже не мог справиться, и мяч залетел в ворота.

Видео гола Дилейни на тренировке сборной Дании:

 
 
 
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Публикация от Herrelandsholdet (@herrelandsholdet)

Отметим, на старте квалификации на ЧМ-2022 Дания добыла две победы: над Израилем (0:2) и Молдовой (8:0). 

Ранее "Телеграф" рассказывал о потрясающем голе форварда "Динамо" в матче отбора на ЧМ-2022.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Футбол, Гол, Сборная Дании, Томас Дилейни, Отбор на ЧМ-2022.
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