Датский футболист забил уникальный гол (видео)

Сборная Дании уверенно стартовала в отборе на чемпионат мира по футболу-2022, забив в двух играх 10 мячей. А помогает датчанам в этом мастерство исполнителей, которые даже на тренировках забивают невероятные голы.

Датский полузащитник "Боруссии" Д Томас Дилейни на сборах национальной команды забил уникальный гол. После прострела с фланга 29-летний хавбек пробил с ходу, и этим выстрелом справился вратарь. Однако мяч вновь попал к Дилейни, который на этот раз решил пробить "ударом скорпиона". С таким красивым выстрелом кипер уже не мог справиться, и мяч залетел в ворота.

Видео гола Дилейни на тренировке сборной Дании:

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Отметим, на старте квалификации на ЧМ-2022 Дания добыла две победы: над Израилем (0:2) и Молдовой (8:0).

Ранее "Телеграф" рассказывал о потрясающем голе форварда "Динамо" в матче отбора на ЧМ-2022.