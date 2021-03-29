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Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей 28 марта (видео)

Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей 28 марта (видео)
Обновлено 00:14 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

В воскресенье, 28 марта, в европейском отборе на чемпионат мира по футболу-2022 были сыграны матчи второго тура, в частности, в Киеве на НСК "Олимпийский" сборная Украины сыграла вничью с Финляндией. С результатами поединков игрового дня можно ознакомиться ниже.

Результаты матчей отбора на ЧМ-2022 за 28 марта:

Казахстан 0:2 Франция - видеообзор

Албания 0:2 Англия 

Армения 2:0 Исландия

Грузия 1:2 Испания

Дания 8:0 Молдова

Австрия 3:1 Фарерские острова

Болгария 0:2 Италия 

Израиль 1:1 Шотландия

Косово 0:3 Швеция

Польша 3:0 Андорра

Румыния 0:1 Германия 

Сан-Марино 0:3 Венгрия

Северная Македония 5:0 Лихтенштейн

Украина 1:1 Финляндия

Швейцария 1:0 Литва

Видеообзоры всех матчей будут доступны здесь позднее.

С результатами и видеообзорами матчей отбора на ЧМ-2022 за 27 марта можно ознакомиться у нас сайте

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 127

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Сборная Украины, Футбол, Отбор на ЧМ-2022.
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