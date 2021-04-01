УПЛ: где и когда смотреть матчи 20 тура чемпионата Украины

В пятницу, 2 апреля, матчем "Днепр-1" - "Львов" возобновится после международной паузы чемпионат Украины по футболу 2020/21. Лидеры первенства "Динамо" и "Шахтер" проведут свои игры в воскресенье, 4 апреля.
Расписание трансляций матчей 20-го тура чемпионата Украины по футболу
2 апреля
3 апреля
4 апреля
Кроме того, за ходом всех поединков в прямом эфире можно наблюдать на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). Отметим, прямая видеотрансляция игры "Днепр-1" - "Львов" будет доступна у нас на сайте.
Турнирное положение команд после 19 тура:
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Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" простимулировало соперника "Шахтера" в 19-м туре УПЛ.