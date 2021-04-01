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УПЛ: где и когда смотреть матчи 20 тура чемпионата Украины

УПЛ: где и когда смотреть матчи 20 тура чемпионата Украины
Обновлено 17:35 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

В пятницу, 2 апреля, матчем "Днепр-1" - "Львов" возобновится после международной паузы чемпионат Украины по футболу 2020/21. Лидеры первенства "Динамо" и "Шахтер" проведут свои игры в воскресенье, 4 апреля.

Расписание трансляций матчей 20-го тура чемпионата Украины по футболу

2 апреля

  • 19:00 "Днепр-1" - "Львов" - Униан-ТВ

3 апреля

  • 14:00 "Мариуполь" - "Ингулец" - Футбол 2
  • 17:00 "Рух" Львов - "Заря" - Футбол 2
  • 19:30 "Десна" - "Олимпик" Донецк - Футбол 2

4 апреля

  • 14:00 "Минай" - "Колос" - Футбол 1
  • 17:00 "Ворскла" - "Шахтер" Донецк - Футбол 1
  • 19:30 "Александрия" - "Динамо" Киев - Футбол 1

Кроме того, за ходом всех поединков в прямом эфире можно наблюдать на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). Отметим, прямая видеотрансляция игры "Днепр-1" -  "Львов" будет доступна у нас на сайте.

Турнирное положение команд после 19 тура:

 
 
 
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Публикация от Українська Прем'єр-Ліга (@upl.ua)

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" простимулировало соперника "Шахтера" в 19-м туре УПЛ.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, УПЛ.
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