Селезнев не сумел помириться с тренером "Колоса" и остался без зарплаты

Украинский футболист Евгений Селезнев, которого отстранили от игр в "Колосе" за нарушение режима, наконец-то пообщался с главным тренером команды Русланом Костышиным. На встрече присутствовал и президент клуба Андрей Засуха. По информации журналиста телеканалов "Футбол 1/2/3" Игоря Бурбаса, стороны не сумели договориться. Поэтому Евгений будет тренироваться вне команды, а также не будет получать зарплату. Кроме того, сообщается, что в этом деле поставлена точка.

"Долгожданная трехсторонняя встреча в ковалевском формате состоялась. Костышин и Селезнев наконец-то посмотрели друг другу в глаза. Но даже в присутствии президента Засухи общего языка не нашли. Игрок и в дальнейшем остается вне команды и без зарплаты. Похоже, это окончательная точка в истории", - написал Бурбас на своей страничке в twitter.

Довгоочікувана тристороння зустріч у ковалівському форматі відбулася. Костишин та Селезньов нарешті подивилися один одному в очі. Але навіть за присутності президента Засухи не порозумілися. Гравець і надалі поза командою і без зарплати. Схоже, це остаточна крапка в історії. — Igor Burbas (@iburbas) April 1, 2021

Ранее Селезнев назвал виновного в его отстранении из "Колоса". Кроме того, футболист настаивает на своей невиновности, хотя и не отрицает, что выпил пару бокалов вина на сборах "Колоса" в Турции.