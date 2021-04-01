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Селезнев не сумел помириться с тренером "Колоса" и остался без зарплаты

Селезнев не сумел помириться с тренером "Колоса" и остался без зарплаты
Обновлено 22:09 Сегодня Телеграф Фото: Instagram e_seleznev

Украинский футболист Евгений Селезнев, которого отстранили от игр в "Колосе" за нарушение режима, наконец-то пообщался с главным тренером команды Русланом Костышиным. На встрече присутствовал и президент клуба Андрей Засуха. По информации журналиста телеканалов "Футбол 1/2/3" Игоря Бурбаса, стороны не сумели договориться. Поэтому Евгений будет тренироваться вне команды, а также не будет получать зарплату. Кроме того, сообщается, что в этом деле поставлена точка.

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"Долгожданная трехсторонняя встреча в ковалевском формате состоялась. Костышин и Селезнев наконец-то посмотрели друг другу в глаза. Но даже в присутствии президента Засухи общего языка не нашли. Игрок и в дальнейшем остается вне команды и без зарплаты. Похоже, это окончательная точка в истории", - написал Бурбас на своей страничке в twitter.

Ранее Селезнев назвал виновного в его отстранении из "Колоса". Кроме того, футболист настаивает на своей невиновности, хотя и не отрицает, что выпил пару бокалов вина на сборах "Колоса" в Турции.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, Евгений Селезнев, ФК Колос, Руслан Костышин.
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