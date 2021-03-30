Селезнев прервал молчание и назвал имя виновного в скандале с его отчислением (видео)

Украинский футболист Евгений Селезнев стал гостем Александра Алиева в эфире шоу "Кент" на Youtube. Нападающий прокомментировал ситуацию в "Колосе", где его отстранили от матчей до конца сезона, несмотря на действующий контракт. Игрока обвинили в нарушении спортивного режима, однако так и не предоставили доказательств. Сам форвард не отрицает, что на сборах выпил несколько бокалов вина вместе со своими друзьями.

По мнению Селезнева, в клубе против него организовали заговор, а виновником всего конфликта стал второй тренер "Колоса" Сергей Кузнецов, с которым Евгений пересекался в киевском "Арсенале".

"На самом деле, все просто. За неделю до этой истории я конфликтовал со вторым тренером, я еще с ним играл. И после этого началось капание в уши Костышину (главный тренер "Колоса", - прим. ред.). Что меня нужно убирать, что я не подхожу. Это я все знаю, это мне говорят источники. Кто второй тренер? Мы еще играли с ним в "Арсенале" (Селезнев выступал за киевский "Арсенал" с 2007 по 2008 годы, - прим. ред.). Кузнецов Сергей. Ауты неплохо бросал", - поведал Евгений.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Селезнев в вынужденном "перерыве" в карьере переключился на бокс.

Напомним, Селезнев вернулся в чемпионат Украины с единственной целью - стать лучшим бомбардиром в истории УПЛ. За первую половину сезона форвард забил 5 голов в 12 матчах "Колоса" во всех турнирах. На данный момент у нападающего 116 голов в чемпионатах Украины, а у лидирующих в рейтинге бомбардиров Максима Шацких и Сергея Реброва - по 123 забитых мяча.