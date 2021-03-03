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"Кандидат в мэры Киева": Селезнев переключился на бокс (видео)

"Кандидат в мэры Киева": Селезнев переключился на бокс (видео)
14:15 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм e_seleznev

Скандальный украинский футболист Евгений Селезнев активно начал заниматься боксом. 35-летний футболист у себя на страничке в соцсетях опубликовал видео своей тренировки.

"Ну пару бокалов выпил": Селезнев рассказал, о своем скандальном отчислении из "Колоса"

"Не много кардио", - подписал пост Евгений, прикрепив видео, на котором он показал свое боксерское мастерство. При этом за кадром оператор перечислял регалии форварда.

 
 
 
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Публикация от Ievgen Seleznev (@e_seleznev)

Подписчики оценили старания Евгения: "Женя, вызывай Руслана Владимировича (тренера "Колоса", - прим. ред.) в ринг", "Жека насыпает", "Характер донецкий", "Кандидат в мэры Киева", "Завязывай с футболом, переходи на бокс, удар у тебя поставленный".

"Телеграф" напоминает, что в начале февраля Евгений Селезнев оказался в эпицентре скандала. "Колос" отчислил игрока за нарушение режима на сборах в Турции. Сам футболист отрицает все обвинения, однако руководство клуба из "Ковалевки" исключила Евгения из заявки на чемпионат Украины. Теперь футболист тренируется отдельно от команды.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 88

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Бокс, Футбол, Евгений Селезнев, ФК Колос.
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