Скачать
Суббота, 10.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Девушка-боец ММА брутально нокаутировала соперницу (видео)
Девушка-боец ММА брутально нокаутировала соперницу (видео)
В Болгарии футболист поплатился за свое пижонство (видео)
В Болгарии футболист поплатился за свое пижонство (видео)
Футболист забил супергол с центра поля на самом полосатом поле Украины (видео)
Футболист забил супергол с центра поля на самом полосатом поле Украины (видео)
"Это какашка": сын футболиста сборной Украины выбросил подаренный кнопочный телефон (видео)
"Это какашка": сын футболиста сборной Украины выбросил подаренный кнопочный телефон (видео)

УПЛ: где и когда смотреть матчи 21 тура чемпионата Украины

УПЛ: где и когда смотреть матчи 21 тура чемпионата Украины
Обновлено 10:34 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

В субботу, 10 апреля, в чемпионате Украины сезона 2020/21 стартуют матчи 21-го тура, в частности, "Шахтер" сыграет с "Мариуполем", а "Динамо" проведет поединок с набравшим ход "Днепром-1". С расписанием трансляций всех игр тура можно ознакомиться ниже.

Жена футболиста "Динамо" уже ждет золотую медаль чемпионата Украины (фото)

Расписание матчей 21-го тура чемпионата Украины по футболу:

10 апреля

  • 14:00 "Мариуполь" - "Шахтер" Донецк - Футбол 2
  • 17:00 "Динамо" Киев - "Днепр-1" - 2+2
  • 19:30 "Десна" - "Александрия" - Футбол 2

11 апреля

  • 14:00 "Ворскла" - "Львов" - Футбол 1
  • 14:00 "Заря" - "Ингулец" - Униан ТВ
  • 17:00 "Рух Львов" - "Минай" - Футбол 1
  • 19:30 "Олимпик" Донецк - "Колос"- Футбол 1

Кроме того, за ходом всех матчей в прямом эфире можно следить на онлайн-сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). Видео онлайн-трансляции матчей "Динамо" и "Зари" будут доступны у нас на сайте. Ссылки на них появятся здесь позднее.

Ранее "Телеграф" сообщал, что чемпионат Украины по футболу 2020/21 завершиться раньше, чем планировалось.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 155

Все по теме:

Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Болгарии футболист поплатился за свое пижонство (видео)
02 Девушка-боец ММА брутально нокаутировала соперницу (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь