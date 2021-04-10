УПЛ: где и когда смотреть матчи 21 тура чемпионата Украины

В субботу, 10 апреля, в чемпионате Украины сезона 2020/21 стартуют матчи 21-го тура, в частности, "Шахтер" сыграет с "Мариуполем", а "Динамо" проведет поединок с набравшим ход "Днепром-1". С расписанием трансляций всех игр тура можно ознакомиться ниже.
Расписание матчей 21-го тура чемпионата Украины по футболу:
10 апреля
11 апреля
Кроме того, за ходом всех матчей в прямом эфире можно следить на онлайн-сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). Видео онлайн-трансляции матчей "Динамо" и "Зари" будут доступны у нас на сайте. Ссылки на них появятся здесь позднее.
Ранее "Телеграф" сообщал, что чемпионат Украины по футболу 2020/21 завершиться раньше, чем планировалось.