Скачать
Четверг, 08.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Лобов, берегись: в сети всплыло видео убийственного нокаута от Беринчика (видео)
Лобов, берегись: в сети всплыло видео убийственного нокаута от Беринчика (видео)
Украинский тренер обиделся и выдал самую короткую пресс-конференцию (видео)
Украинский тренер обиделся и выдал самую короткую пресс-конференцию (видео)
Украинская легкоатлетка блеснула фигурой на отдыхе в Португалии (фото)
Украинская легкоатлетка блеснула фигурой на отдыхе в Португалии (фото)
Украинский футболист забил пушечный гол с 40 метров (видео)
Украинский футболист забил пушечный гол с 40 метров (видео)

"Шахтер" хочет вернуть бывшего тренера

"Шахтер" хочет вернуть бывшего тренера
Обновлено 13:04 Сегодня Телеграф Фото: Twitter OfficialASRoma

"Рома" после серии неудовлетворительных результатов на внутренней арене, похоже, хочет избавиться от португальского тренера Пауло Фонсеки. Об этом сообщает журналист  Джанлуиджи Лонгари на своей страничке в twitter.

Аутсайдер Серии А показал "Шахтеру", как надо играть с "Ромой" (видео)

По его словам, в португальском специалисте заинтересованы сразу три клуба. В Италии за Фонсекой следят "Наполи" и "Фиорентина", а в Украине к наставнику проявляет донецкий "Шахтер", который возглавлял Фонсека с 2016 по 2019 годы. Источник отмечает, что "Рома" на место Пауло хочет пригласить Маурицио Сарри.

Отметим, в Украине Фонсека трижды брал чемпионство, а также Кубок страны и один раз триумфовал в Суперкубке. После ухода португальца из "Шахтера" его место занял Луиш Каштру, который тренирует команду и по сей день.

"Рома" под руководством "Шахтера" идет седьмой в турнирной таблице Серии А, от зоны Лиги чемпионов "Волков" отделяют семь очков. Римляне также выступают в Лиге Европы и, в случае победы в турнире, попадут в ЛЧ.

Ранее сообщалось, что Фонсекой интересуется мадридский "Реал". Примечательно, что именно "Рома" выбила "Шахтер" из Лиги Европы 2020/21.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 295

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Паулу Фонсека.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Российских олимпийских чемпионов дисквалифицировали на четыре года
02 Соперник Ломаченко опубликовал постер к бою с украинцем (фото)
03 Олимпийская чемпионка Баюл усмотрела плагиат в наряде россиянки Загитовой (фото)
04 Футболистка сборной забила красивый гол в стиле Роналду (видео)
05 "Бавария" без Левандовски проиграла дома ПСЖ в Лиге чемпионов (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь