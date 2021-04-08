"Шахтер" хочет вернуть бывшего тренера

"Рома" после серии неудовлетворительных результатов на внутренней арене, похоже, хочет избавиться от португальского тренера Пауло Фонсеки. Об этом сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари на своей страничке в twitter.

По его словам, в португальском специалисте заинтересованы сразу три клуба. В Италии за Фонсекой следят "Наполи" и "Фиорентина", а в Украине к наставнику проявляет донецкий "Шахтер", который возглавлял Фонсека с 2016 по 2019 годы. Источник отмечает, что "Рома" на место Пауло хочет пригласить Маурицио Сарри.

Отметим, в Украине Фонсека трижды брал чемпионство, а также Кубок страны и один раз триумфовал в Суперкубке. После ухода португальца из "Шахтера" его место занял Луиш Каштру, который тренирует команду и по сей день.

"Рома" под руководством "Шахтера" идет седьмой в турнирной таблице Серии А, от зоны Лиги чемпионов "Волков" отделяют семь очков. Римляне также выступают в Лиге Европы и, в случае победы в турнире, попадут в ЛЧ.

Ранее сообщалось, что Фонсекой интересуется мадридский "Реал". Примечательно, что именно "Рома" выбила "Шахтер" из Лиги Европы 2020/21.