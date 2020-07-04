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Рома может изменить главного тренера

Рома может изменить главного тренера
01:32 Сегодня Телеграф football.ua
Сменщиком португальского специалиста может стать Лучано Спаллетти.

Рома потерпела поражения в двух последних турах итальянской Серии А и занимает пятую строчку в турнирной таблице, что вызвало недовольство в руководстве "волков".

Как сообщает журналист Николо Скира, спортивный советник Ромы Франко Бальдини недоволен выступлениями команды под руководством Паулу Фонсеки, поэтому португалец может покинуть пост главного тренера в конце сезона, если ситуации не изменится.

Новым сменщиком Фонсеки может стать Лучано Спаллетти, который на протяжении своей тренерской карьеры уже дважды возглавлял римский клуб: с 2005 по 2009 и с 2016 по 2017.

Напомним, ранее экс-наставник Ромы Фабио Капелло посоветовал Паулу Фонсеке оградить себя и своих подопечных от прослушивания радиостанций Рима, которые, по его мнению, оказывают давление на стан "волков".

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Все по теме:

Новости футбола, Roma, Пауло Фонсека.

Автор:

Телеграф
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