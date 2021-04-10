"Динамо" перед "Шахтером" разобралось с "Днепром-1" (видео)

В субботу, 10 апреля, "Динамо" в рамках центрального матча 21-го тура УПЛ сезона 2020/21 принимало "Днепр-1". Встреча, проходившая на "Днепр-Арене", завершилась уверенной победой киевлян со счетом 2:0.

В довольно равном поединке киевляне выглядели предпочтительнее и закономерно победили. Правда, прошить оборону гостей столичная команда сумела только во втором тайме. На 57-й минуте Виталий Миколенко в касание с лету замкнул навес Де Пены с углового, а еще через 10 минут Сергей Сидорчук ювелирно отработал на добивании. Отметим, с 51-й минуты днепряне играли в меньшинстве после удаления Артема Довбика.

Этот успех позволил "Динамо" (52 очка) сохранить гандикап в 7 баллов над идущим вторым "Шахтером", "Днепр-1" (25 очков) - восьмой. В следующем туре Бело-синие сыграют на выезде против "Горняков" (17.04.2021), а "Днепр-1" проведет выездной поединок против "Колоса" (18.04.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 20-м туре "динамовцы" добыли волевую победу над "Александрией", а "Днепр-1 разгромил "Львов".