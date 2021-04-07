Польский клуб сослал "динамовца" в дубль

Украинский нападающий "Динамо" Назарий Русин, который выступает на правах аренды в польской "Легии", сослан в дубль варшавской команды. Об этом сообщила пресс-атташе команды Изабелла Крук в twitter.

Decyzją klubu, przez najbliższe dwa tygodnie Nazarij Rusyn będzie trenował z drugim zespołem Legii Warszawa. — Iza Kruk (@Kruk_Izabela) April 6, 2021

По словам Крук, украинский форвард две ближайшие недели проведет в дубле. Даная санкция вводится к игроку из-за его нежелания сыграть за резервную команду накануне. Сам футболист в комментарии dynamomania сообщил, что отказался играть на искусственном покрытии из-за боязни получить травму. Контракт нападающего с "Легией" действует до конца 2021 года.

Примечательно, что подобная ситуация недавно случилась в "Шахтере", где бразилец Тайсон отказался выходить на замену в игре Лиги Европы. "Горняки" перевели полузащитника в дубль, а он там отметился голом.

"Телеграф" напоминает, что за "Легию" на правах аренды также выступает центральный защитник "Динамо" Артем Шабанов. Футболист регулярно играет за варшавский коллектив, однако без ошибок не обходится.