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Польский клуб сослал "динамовца" в дубль

Польский клуб сослал "динамовца" в дубль
Обновлено 18:20 Сегодня Телеграф Фото: Instagram nazariyrusyn31

Украинский нападающий "Динамо" Назарий Русин, который выступает на правах аренды в польской "Легии", сослан в дубль варшавской команды. Об этом сообщила пресс-атташе команды Изабелла Крук в twitter. 

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По словам Крук, украинский форвард две ближайшие недели проведет в дубле. Даная санкция вводится к игроку из-за его нежелания сыграть за резервную команду накануне. Сам футболист в комментарии dynamomania сообщил, что отказался играть на искусственном покрытии из-за боязни получить травму. Контракт нападающего с "Легией" действует до конца 2021 года.

Примечательно, что подобная ситуация недавно случилась в "Шахтере", где бразилец Тайсон отказался выходить на замену в игре Лиги Европы. "Горняки" перевели полузащитника в дубль, а он там отметился голом.

"Телеграф" напоминает, что за "Легию" на правах аренды также выступает центральный защитник "Динамо" Артем Шабанов. Футболист регулярно играет за варшавский коллектив, однако без ошибок не обходится.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 83

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Легия, Футбол, Назарий Русин.
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