Бразильский футболист, за которым охотился "Шахтер", забил феноменальный соло гол (видео)

Что такое бразильская техника на своем примере показал нападающий "Флуминенсе" Кайки, который попросту разорвал оборону "Нова-Игуасу" в матче чемпионата штата Рио-де-Жанейро по футболу.

17-летний футболист принял мяч вблизи чужой штрафной, а затем решился на сольный проход, который увенчался успехом. Кайки обманными движениями обошел сразу троих защитников гостей перед тем, как отправить мяч в сетку ворот. В итоге поединок завершился победой "Флуминенсе" со счетом 3:1.

Видео соло гола Кайки:

INCREDIBLE SOLO GOAL ALERT

An unbelievable effort from 17-year-old Fluminense forward Kayky, who is set to sign for Man City pic.twitter.com/gTrijy2Vos

— Goal (@goal) April 12, 2021