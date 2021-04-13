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Бразильский футболист, за которым охотился "Шахтер", забил феноменальный соло гол (видео)
Обновлено 10:43 Сегодня Телеграф Фото: Twitter fluminensefc

 Что такое бразильская техника на своем примере показал нападающий "Флуминенсе" Кайки, который попросту разорвал оборону "Нова-Игуасу" в матче чемпионата штата Рио-де-Жанейро по футболу.

В Узбекистане футболист забил гол-фантом (видео)

17-летний футболист принял мяч вблизи чужой штрафной, а затем решился на сольный проход, который увенчался успехом. Кайки обманными движениями обошел сразу троих защитников гостей перед тем, как отправить мяч в сетку ворот. В итоге поединок завершился победой "Флуминенсе" со счетом 3:1.

Видео соло гола Кайки:

Отметим, за Кайки пристально наблюдал донецкий "Шахтер", однако в последний момент "Манчестер Сити" перехватил игрока у "Горняков". Теперь дончане сосредоточились на трансфере бразильца из "Интернасьонала".

Ранее "Телеграф" сообщал о невероятном голе украинского футболиста.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 219

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Гол, ФК Флуминенсе, Кайки, ФК Нова-Игуасу.
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