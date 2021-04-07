"Шахтер" готовит громкий трансфер бразильского вундеркинда: названа сумма сделки

"Шахтер" проявляет активный интерес к полузащитнику "Интернасьонала" Бруну Прашедесу. Об этом сообщает revistacolorada.

По информации источника, "Горняки" готовы отдать за 19-летнего центрального хавбека € 7 млн. Сообщается, что донецкий клуб отправил данное предложение еще в субботу, 3 апреля.

Примечательно, что "Интернасьонал" и "Шахтер" тесно связаны трансферными узами. Именно туда хочет сбежать из "Шахтера" Тайсон, а "Горняки" недавно пытались подписать оттуда Винисиуса Тобиаса, однако решили не торопиться с этим переходом.

Передес является воспитанником "Флуминенсе", однако с 2019 года он выступает в "Интернасьонале". За команду он успел отыграть 35 матчей, забив один гол. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 5 млн. Его контракт с клубом действует до мая 2025 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сосланный в дубль Тайсон отметился голом в дебютной игре.