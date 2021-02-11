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"Шахтер" проиграл "Ман Сити" борьбу за талантливого бразильца

"Шахтер" проиграл "Ман Сити" борьбу за талантливого бразильца
Обновлено 10:09 Сегодня Телеграф Фото: globoesporte

Бразильский вундеркинд "Флуминенсе" Кайки станет игроком "Манчестер Сити", хотя на игрока претендовал и "Шахтер". Об этом сообщает globoesporte.

По информации источника, 17-летний нападающий обошелся "Ман Сити" в € 10 млн плюс бонусы. Кроме того, группа, владеющая МC, приобрела и партнера по команде форварда Метиньо за € 5 млн плюс бонус. Оба трансфера обойдутся "Горожанам" с учетом бонусов до € 30 млн. Сообщается, что в Европе игроки могут появиться не раньше 2022 года. Кайки перейдет в стан команды Хосепа Гвардиолы напрямую, а Метиньо, скорее всего, окажется в одной из команд группы City Football Group.

Донецкий "Шахтер" давал за Кайки € 5 млн плюс бонусы и закономерно проиграл шейхам спор за игрока.

Ранее "Телеграф" сообщал, что один из лидеров "Шахтера" договаривается с командами АПЛ.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, ФК Манчестер Сити, Футбол, ФК Флуминенсе, Кайки.
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