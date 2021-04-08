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Украинский футболист забил пушечный гол с 40 метров (видео)

Украинский футболист забил пушечный гол с 40 метров (видео)
Обновлено 11:36 Сегодня Телеграф Фото: Instagram mateee44

В матче 19-го тура Первой лиги "Оболонь" разгромил "Кремень" со счетом 3:0, а первый гол в поединке оказался весьма красивым.

Украинский футболист забил феноменальный гол с лету в Бельгии (видео)

На 28-й минуте встречи центральный защитник "Оболони" Юрий Мате решился на дальний удар и не прогадал - мяч по шикарной траектории влетел в угол ворот незадачливого вратаря. Гол 22-летнего центрбека положил начало разгрому. Позднее за хозяев забитыми мячами отметились Артур Мурза и Олег Слободян.

Видео гола Мате - в обзоре матча "Оболонь" - "Кремень"

Добавим, что это взятие ворот будет явно претендовать на звание самого лучшего гола в 2021 году.

Отметим, "Оболонь" на данный момент идет седьмой в лиге, а "Кремень" - 12-й, лидирует в первенстве "Верес", футболисты которого также умеют забивать красиво.

Ранее "Телеграф" рассказывал о шикарном взятии ворот в исполнении украинца в Венгрии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 404

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Футбол, Гол, Юрий Мате.
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