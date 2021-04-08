Украинский футболист забил пушечный гол с 40 метров (видео)

В матче 19-го тура Первой лиги "Оболонь" разгромил "Кремень" со счетом 3:0, а первый гол в поединке оказался весьма красивым.

На 28-й минуте встречи центральный защитник "Оболони" Юрий Мате решился на дальний удар и не прогадал - мяч по шикарной траектории влетел в угол ворот незадачливого вратаря. Гол 22-летнего центрбека положил начало разгрому. Позднее за хозяев забитыми мячами отметились Артур Мурза и Олег Слободян.

Видео гола Мате - в обзоре матча "Оболонь" - "Кремень"

Добавим, что это взятие ворот будет явно претендовать на звание самого лучшего гола в 2021 году.

Отметим, "Оболонь" на данный момент идет седьмой в лиге, а "Кремень" - 12-й, лидирует в первенстве "Верес", футболисты которого также умеют забивать красиво.

Ранее "Телеграф" рассказывал о шикарном взятии ворот в исполнении украинца в Венгрии.