Курьезный гол головой - в обзоре матча "Львов" - "Александрия" (видео)

Матчем "Львов" - "Александрия" стартовал 22-й тур чемпионата Украины по футболу 2020/21. Встреча, проходившая на "Арене Львов", завершилась сенсационной победой хозяев со счетом 3:1. Не лучшую игру провел вратарь гостей Олег Билык.

Для гостей поединок поначалу складывался успешно после гола в исполнении Дениса Устименко. Затем хозяева трижды огорчали Билыка усилиями Эрнесто Ньярко, Ивана Брикнера и Назария Ныча. Второй и победный гол "Львова" оказался весьма курьезным. После подачи с углового Брикнер пробил голов, а мяч свечой полетел прямиком за шиворот вратарю "Александрии".

Полный видеообзор матча "Львов" - "Александрия":

Этот успех позволил "Львову" подняться на 11-е место в турнирной таблице УПЛ, "Александрия" - пока седьмая. В следующем туре "Горожане" примут "Минай" (21.04.2021), а "Александрия" сыграет с "Шахтером" (25.04.2021).

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