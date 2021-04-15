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Коноплянка рискует пропустить Евро-2020

Коноплянка рискует пропустить Евро-2020
Обновлено 21:03 Сегодня Телеграф Фото: Instagram konoplyanka.official

Директор департамента медицины "Шахтера" Дмитрий Скибинский поведал о кадровой ситуации в команде накануне центрального матча 22-го тура чемпионата Украины по футболу с "Динамо". 

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По словам Скибинского, лишь два игрока команды занимаются индивидуально. Это Евгений Коноплянка, который получил повреждение бедра на тренировке сборной Украины в марте, и Исмаили, пропустивший большую часть сезона из-за серьезной травмы колена. Бразилец точно пропустит остаток сезона, а Коноплянка, скорее всего, также не поможет "Горнякам" в оставшихся матчах.

"Восстановление Исмаили может занять от недели до нескольких недель. Коноплянка, скорее всего, также не сыграет до конца сезона из-за травмы бедра, - приводит слова Скибинского официальный сайт дончан.

Отметим, в середине мая сборная Украины начнет заключительный этап подготовки к Евро-2020. Пока не понятно, сможет ли Коноплянка попасть в команду Андрея Шевченко после восстановления от повреждения.

"Телеграф" напоминает, что матч "Шахтер" - "Динамо" пройдет 17 апреля в Киеве на НСК "Олимпийский", начало поединка - в 19:30 по местному времени. Сообщалось, что игра пройдет без болельщиков на трибунах, а судить ее доверили Екатерине Монзуль. К слову, сообщалось, что агрономы "Горняков" решили поменять газон на главной арене страны.

Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть игру "Шахтер" - "Динамо" в Украине.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Евро-2020, Исмаили, Евгений Коноплянка.
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