"Шахтер" - "Динамо": украинское "Эль-Класико" пройдет без зрителей

Киевские власти продлили суровые противоэпидемические ограничения до 30 апреля. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга. Таким образом, центральный матч 22-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 "Шахтер" - "Динамо" пройдет без зрителей на трибунах.

Отметим, данное решение было принято в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в столице, которая существенно не улучшается. По словам Кличко, данная мера является необходимой, ведь медицинская система Киева может не справится с наплывом больных коронавирусом, что увеличит число смертей.

Игра "Шахтер" - "Динамо" состоится в субботу, 17 апреля в Киеве на НСК "Олимпийский", начало поединка - в 19:30 по местному времени.

Ранее "Телеграф" сообщал, кто рассудит игру "Шахтер" - "Динамо".