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"Шахтер" - "Динамо": украинское "Эль-Класико" пройдет без зрителей

"Шахтер" - "Динамо": украинское "Эль-Класико" пройдет без зрителей
Обновлено 14:48 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

Киевские власти продлили суровые противоэпидемические ограничения до 30 апреля. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга. Таким образом, центральный матч 22-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 "Шахтер" - "Динамо" пройдет без зрителей на трибунах.

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Отметим, данное решение было принято в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в столице, которая существенно не улучшается. По словам Кличко, данная мера является необходимой, ведь медицинская система Киева может не справится с наплывом больных коронавирусом, что увеличит число смертей.

Игра "Шахтер" - "Динамо" состоится в субботу, 17 апреля в Киеве на НСК "Олимпийский", начало поединка - в 19:30 по местному времени.

Ранее "Телеграф" сообщал, кто рассудит игру "Шахтер" - "Динамо".

 

 

 

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ.
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