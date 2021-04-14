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Среда, 14.04.2021
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В Киеве продлили жесткий карантин

В Киеве продлили жесткий карантин
12:19 Сегодня Телеграф

В Киеве продлили жёсткие ограничительные мероприятия до конца апреля из-за не улучшающейся ситуации с заболеваемостью коронавирусом Covid-19.

Об этом заявил в среду, 14 апреля, мэр Киева Виталий Кличко.

"Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, сегодня утром комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о продлении суровых ограничительных мероприятий в Киеве на 2 недели, то есть до 30 апреля", - написал Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, у властей города нет другого выбора.

"Иначе медицинская система не справится с таким количеством больных. Иначе смертей будет еще больше", - пояснил мэр.

Киев продлил локдаун до 30 апреля: полный список запретов и ограничений (инфографика)

Ужесточенные карантинные ограничения из-за критической ситуации с распространением коронавируса были введены в Киеве с 20 марта.

Вместе с тем, за сутки 13 апреля украинские медики зафиксировали 14 553 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы были более 5 тысяч больных.

При этом хуже всего ситуация с заболеваемостью уже который день остается в Киеве: в столице за прошедшие сутки выявили 1457 новых заболевших и 47 летальных случаев от вируса. Всего же в столице на утро среды, 14 апреля, болеет коронавирусом 63 511 человек.

Помимо этого, по данным Кличко, только за 13 апреля в столице госпитализировали 225 пациентов с коронавирусом и 311 госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

По данным системы мониторинга СНБО Украины, в Киеве по состоянию на 13 апреля занято 74% коек всех типов в медицинских учреждениях.

Киев_койки

Ранее Кличко заявлял, что если локдаун не поможет, то в Киеве могут ввести чрезвычайное положение.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Карантин, Продление, Коронавирус, Covid-19, Локдаун.
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