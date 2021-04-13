Монзуль доверили судить ближайший матч "Шахтер" - "Динамо"

Украинское "Эль-Класико" "Шахтер" - "Динамо" доверили судить женской бригаде арбитров во главе с Екатериной Монзуль. Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Встреча состоится в субботу, 17 апреля, в Киеве на НСК "Олимпийский", начало поединка - в 19:30 по местному времени. Сообщается, что на игре будет работать система видеопомощи арбитра (VAR), отвечать за которую будет рефери Николай Балакин. В поле Монзуль будут помогать линейные арбитры - Светлана Грушко и Марина Стрелецкая .

"Телеграф" напоминает, что за 5 туров до конца первенства "Динамо" опережает "Шахтер" на 7 очков. В прошлом туре киевляне разобрались с "Днепром-1", а "Горняки" переиграли "Мариуполь".

Ранее "Телеграф" сообщал, что чемпионат Украины по футболу 2020/21 завершится раньше, чем планировалось из-за потребностей сборной.