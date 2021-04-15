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"Шахтер" поменяет газон на НСК "Олимпийский" (видео)

"Шахтер" поменяет газон на НСК "Олимпийский" (видео)
Обновлено 19:37 Сегодня Телеграф Фото: Facebook olympic.nsc.ukraine

Накануне матча "Шахтер" - "Динамо", что состоится в субботу, 17 апреля, в Киеве на НСК "Олимпийский" пресс-служба "Горняков" пообщалась с директором департамента эксплуатации "Шахтер-Сервис" Вадимом Гунько, который поведал о планах "Горняков" поменять газон на главной арене страны.

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По словам Гунько, агрономы донецкой команды вместе с сотрудниками комплекса улучшили газон на арене, однако у этого покрытия есть предел, который уже достигнут. Поэтому было принято решение о полной замене газона на НСК "Олимпийский". Начнут работы после заключительных матчей в мае.

"Мы по-прежнему намерены сделать полную реконструкцию газона - систему усиления, замену на гибридный, усиленный газон. Это будет сразу после последних матчей на арене в мае", - рассказал специалист.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" хочет построить дополнительную раздевалку на НСК "Олимпийский", что будет соответствовать цветам команды

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, НСК Олимпийский, Футбол, УПЛ.
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