"Шахтер" поменяет газон на НСК "Олимпийский" (видео)

Накануне матча "Шахтер" - "Динамо", что состоится в субботу, 17 апреля, в Киеве на НСК "Олимпийский" пресс-служба "Горняков" пообщалась с директором департамента эксплуатации "Шахтер-Сервис" Вадимом Гунько, который поведал о планах "Горняков" поменять газон на главной арене страны.

По словам Гунько, агрономы донецкой команды вместе с сотрудниками комплекса улучшили газон на арене, однако у этого покрытия есть предел, который уже достигнут. Поэтому было принято решение о полной замене газона на НСК "Олимпийский". Начнут работы после заключительных матчей в мае.

"Мы по-прежнему намерены сделать полную реконструкцию газона - систему усиления, замену на гибридный, усиленный газон. Это будет сразу после последних матчей на арене в мае", - рассказал специалист.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" хочет построить дополнительную раздевалку на НСК "Олимпийский", что будет соответствовать цветам команды.