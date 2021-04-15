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"Шахтер" - "Динамо": где и когда смотреть украинское "Эль-Класико"

"Шахтер" - "Динамо": где и когда смотреть украинское "Эль-Класико"
Обновлено 15:42 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

В субботу, 17 апреля, состоится центральный матч второго круга чемпионата Украины "Шахтер" - "Динамо". Встреча 22-го тура УПЛ пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский", начало поединка - в 19:30 по киевскому времени.

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В прямом эфире в Украине матч "Шахтер" - "Динамо" покажет телеканал "Футбол 1". Кроме того, за ходом игры в сети можно будет наблюдать на онлайн-сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). У нас на сайте оперативно появятся видео лучших моментов игры. Также "Шахтер" организовал платную трансляцию для болельщиков за рубежом, которая доступна по ссылке.

"Телеграф" напоминает, что лидером чемпионата Украины за 5 туров до конца первенства является "Динамо", которое опережает "Шахтер", который занимает вторую позицию, на 7 очков. В своем последнем поединке в УПЛ киевляне разобрались с "Днепром-1", а "Горняки" переиграли "Мариуполь".

"Телеграф" напоминает, что по решению киевских властей игра "Шахтер" - "Динамо" пройдет без зрителей на трибунах. Судить встречу доверили Екатерине Монзуль и VAR.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ.
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