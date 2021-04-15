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Лидер "Шахтера" пригнал вертолет для своей девушки-красотки (фото)

Лидер "Шахтера" пригнал вертолет для своей девушки-красотки (фото)
16:08 Сегодня Телеграф Фото: Instagram danavoshina13

Один из лидеров сегодняшнего "Шахтера" Манор Соломон прокатал свою девушку Дану Вошину на вертолете. Об этом поведала любимая израильтянина на своей страничке в соцсетях.

Юный "динамовец" забил роскошный гол "Шахтеру" (видео)

"Самый любимый", - подписала пост Вошина в Instagram, прикрепив снимок, где пара стоит на фоне синего вертолета.

 
 
 
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Публикация от DANA (@danavoshina13)

Отметим, недавно девушке исполнился 21 год и прогулкой над Киевом футболист мог удивить именинницу. 

 
 
 
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Публикация от DANA (@danavoshina13)

Дана частенько добавляет фото в свою ленту, иногда проскакивают и откровенные снимки:

Дана Вошина

Дана Вошина

Дана Вошина

Дана Вошина

Дана Вошина

21-летний Манор в сезоне 2020/21 сыграл 30 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, записав на свой счет 10 голов и одну результативную передачу. В последнем матче за "Горняков" израильский полузащитник отметился красивым голом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как футболист "Шахтера" использовал вертолет для того, чтобы сделать предложение своей девушке.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 125

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Манор Соломон.
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