Лидер "Шахтера" пригнал вертолет для своей девушки-красотки (фото)

Один из лидеров сегодняшнего "Шахтера" Манор Соломон прокатал свою девушку Дану Вошину на вертолете. Об этом поведала любимая израильтянина на своей страничке в соцсетях.

"Самый любимый", - подписала пост Вошина в Instagram, прикрепив снимок, где пара стоит на фоне синего вертолета.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DANA (@danavoshina13)

Отметим, недавно девушке исполнился 21 год и прогулкой над Киевом футболист мог удивить именинницу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DANA (@danavoshina13)

Дана частенько добавляет фото в свою ленту, иногда проскакивают и откровенные снимки:

21-летний Манор в сезоне 2020/21 сыграл 30 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, записав на свой счет 10 голов и одну результативную передачу. В последнем матче за "Горняков" израильский полузащитник отметился красивым голом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как футболист "Шахтера" использовал вертолет для того, чтобы сделать предложение своей девушке.