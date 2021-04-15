"Шахтер" - "Динамо" и другие: где и когда смотреть матчи 22 тура чемпионата Украины

В пятницу, 16 апреля, матчем "Львов" - "Александрия" стартует 22-й тур чемпионата Украины по футболу сезона 2020/21. В центральной встрече уик-энда на НСК "Олимпийский" в Киеве сойдутся лидеры отечественного футбола - "Шахтер" и "Динамо". Встреча грандов намечена на 17 апреля. Заключительная игра тура пройдет 18 апреля в Ковалевке, где местный "Колос" будет принимать "Днепр-1".
Расписание трансляций матчей 22-го тура чемпионата Украины по футболу:
16 апреля
17 апреля
18 апреля
Отметим, за ходом всех игр также можно наблюдать на онлайн-сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).
Турнирная таблица по итогам 21-го тура:
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Ранее "Телеграф" сообщал, кто будет судить игру 22 тура "Шахтер" - "Динамо".