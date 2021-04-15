Скачать
Четверг, 15.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Лидер "Шахтера" пригнал вертолет для своей девушки-красотки (фото)
Лидер "Шахтера" пригнал вертолет для своей девушки-красотки (фото)
Украинская теннисистка в нижнем белье засветила аппетитные формы (фото)
Украинская теннисистка в нижнем белье засветила аппетитные формы (фото)
Сборная Украины по футзалу пробилась на Евро-2022
Сборная Украины по футзалу пробилась на Евро-2022
"Болонья" вновь попытается подписать форварда "Динамо", который подешевел при Луческу
"Болонья" вновь попытается подписать форварда "Динамо", который подешевел при Луческу

"Шахтер" - "Динамо" и другие: где и когда смотреть матчи 22 тура чемпионата Украины

"Шахтер" - "Динамо" и другие: где и когда смотреть матчи 22 тура чемпионата Украины
Обновлено 17:54 Сегодня Телеграф Фото: УПЛ

В пятницу, 16 апреля, матчем "Львов" - "Александрия" стартует 22-й тур чемпионата Украины по футболу сезона 2020/21. В центральной встрече уик-энда на НСК "Олимпийский" в Киеве сойдутся лидеры отечественного футбола - "Шахтер" и "Динамо". Встреча грандов намечена на 17 апреля. Заключительная игра тура пройдет 18 апреля в Ковалевке, где местный "Колос" будет принимать "Днепр-1".

Расписание трансляций матчей 22-го тура чемпионата Украины по футболу:

16 апреля

  • 17:00 "Львов" - "Александрия" - Футбол 1

17 апреля

  • 14:00 "Минай" - "Десна" - Футбол 2
  • 17:00 "Ворскла" - "Заря" - Футбол 2
  • 19:30 "Шахтер" Донецк - "Динамо" Киев - Футбол 1

18 апреля

  • 14:00 "Ингулец" - "Рух" Львов - Футбол 1
  • 17:00 "Мариуполь" - "Олимпик" Донецк - Футбол 1
  • 19:30 "Колос" - "Днепр-1" - Футбол 1

Отметим, за ходом всех игр также можно наблюдать на онлайн-сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).

Турнирная таблица по итогам 21-го тура:

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Українська Прем'єр-Ліга (@upl.ua)

Ранее "Телеграф" сообщал, кто будет судить игру 22 тура "Шахтер" - "Динамо".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 151

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Киргизский боец ММА отправил россиянина в тяжелый нокаут, но победы ему не дали (видео)
02 УЕФА планирует реформу правила выездного гола: что изменится
03 Лучший нападающий в истории "Шахтера" опозорился, пробивая пенальти (видео)
04 "Ман Сити" с Зинченко пробился в полуфинал Лиги чемпионов: видеообзор матча с "Боруссией" Д
05 Украинская теннисистка в нижнем белье засветила аппетитные формы (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь