"Шахтер" - "Динамо" и другие: где и когда смотреть матчи 22 тура чемпионата Украины

В пятницу, 16 апреля, матчем "Львов" - "Александрия" стартует 22-й тур чемпионата Украины по футболу сезона 2020/21. В центральной встрече уик-энда на НСК "Олимпийский" в Киеве сойдутся лидеры отечественного футбола - "Шахтер" и "Динамо". Встреча грандов намечена на 17 апреля. Заключительная игра тура пройдет 18 апреля в Ковалевке, где местный "Колос" будет принимать "Днепр-1".

Расписание трансляций матчей 22-го тура чемпионата Украины по футболу:

16 апреля

17:00 "Львов" - "Александрия" - Футбол 1

17 апреля

14:00 "Минай" - "Десна" - Футбол 2

17:00 "Ворскла" - "Заря" - Футбол 2

19:30 "Шахтер" Донецк - "Динамо" Киев - Футбол 1

18 апреля

14:00 "Ингулец" - "Рух" Львов - Футбол 1

17:00 "Мариуполь" - "Олимпик" Донецк - Футбол 1

19:30 "Колос" - "Днепр-1" - Футбол 1

Отметим, за ходом всех игр также можно наблюдать на онлайн-сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).

Турнирная таблица по итогам 21-го тура:

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Ранее "Телеграф" сообщал, кто будет судить игру 22 тура "Шахтер" - "Динамо".