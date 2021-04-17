Тур сенсаций: "Ворскла" обыграла "Зарю" в игре с шестью голами (видео)

В субботу, 17 апреля, "Ворскла" в рамках матча 22-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимала "Зарю". Встреча, проходившая в Полтаве на стадионе имени Бутовского, завершилась, сенсационной победой хозяев со счетом 4:2.

Победу "Ворскле" принесли точные выстрелы Руслана Степанюк и Владислава Кулача, который оформил хет-трик. "Заря" на все этого ответила автоголом Оливье Тилля, который попытался спасти полтавчан после удара Александра Гладкого, и голом ударом головой в исполнении Дениса Фаворова.

Этот успех позволил "Ворскле" (37 очков) подняться на 4-е место в турнирной таблице УПЛ, "Заря" (38 очков) - третья. В следующем туре полтавчане сыграют на выезде с "Колосом" (24.04.2021), а луганчане примут "Олимпик" (25.01.2021).

Лучшие моменты первого тайма:

Видео третьего гола Кулача:

Видео автогола Тилля:

Видео гола Фаворова:

Полный видеообзор матча будет доступен здесь позднее.

"Телеграф" напоминает, что в поединке 22-го тура "Львов" 16 апреля сенсационно обыграл "Александрию", а "Минай" 17 апреля не менее неожиданно переиграл "Десну".