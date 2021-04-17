Украинский футболист стал героем матча в экзотическом чемпионате (видео)

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Обновлено 16:29 Сегодня Телеграф Фото: Instagram boris_tashchy

В 10-м туре К-Лиги 1 (высший дивизион чемпионата Южной Кореи по футболу, - прим. ред.) дебютным голом за "Пхохан Стилерс" отметился украинский легионер Борис Тащи.

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В гостевом поединке команда украинского форварда минимально обыграла Гвангю, а единственный и победный гол за "Пхохан Стилерс" забил Тащи. Борис появился на поле на 56-й минуте, а уже спустя три минуты добыл три очка для своей команды. Форвард в борьбе за мяч заработал пенальти, который сам и реализовал. Примечательно, что для украинца этот гол стал первым за команду.

Видео гола Тащи доступно в сети:

Этот успех позволил "Пхохан Стилерс" (14 очков) подняться на пятое место в турнирной таблице первенства, лидирует в чемпионате "Чонбук Моторс" (23 очка).

Ранее "Телеграф" сообщал о суперголе украинца в чемпионате Бельгии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 86

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Футбол, Гол, ФК Пхохан Стилерс.
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