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Украинский футболист забил феноменальный гол с лету в Бельгии (видео)

Украинский футболист забил феноменальный гол с лету в Бельгии (видео)
Обновлено 10:30 Сегодня Телеграф Фото: Twitter clubbrugge

В матче 32-го тура чемпионата Бельгии сезона 2020/21 "Кор­трейк" - "Брюгге", что состоялся в субботу, 3 апреля, был забит феноменальный гол с лету, а автором шедевра стал украинский полузащитник гостей Эдуард Соболь.

Футболист в отборе на ЧМ-2022 забил гол прямым ударом с углового (видео)

При счете 1:0 хавбек сборной Украины дежурил на линии штрафной при подаче с углового. Мяч после отскока отлетел в зону Эдуарда, и футболист без раздумий пальнул по "снаряду", который влетел в дальнюю "девятку".

Видео гола Соболя в матче "Кор­трейк" - "Брюгге" доступно в сети:

 
 
 
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Публикация от Eleven Sports Belgium (@elevensportsbe)

Отметим, в итоге команда Соболя добыла победу со счетом 1:2. "Брюгге" (73 очка) продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Бельгии. "Кортрейк" (36 очков), за который выступает украинец Евгений Макаренко, занимает 14-ю позицию.

"Телеграф" напоминает, что в субботу фееричный матч провел еще один игрок сборной Украины - Руслан Малиновский, который в игре Серии А отметился дублем из ассистов.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 605

Все по теме:

Футбол, Гол, Эдуард Соболь, ФК Брюгге, ФК Кор­трейк.
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