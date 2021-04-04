Украинский футболист забил блестящий гол с лету в Венгрии (видео)

В матче 27-го тура чемпионата Венгрии "Залаэгерсег" - "Диошдьер" украинский полузащитник хозяев Артем Фаворов забил блистательный гол.

Украинский хавбек под занавес поединка удвоил преимущество своей команды, установив окончательный счет в игре - 2:0. На 87-й минуте Артем здорово поймал мяч после подачи с углового, и "снаряд" прошил ворота гостей. Защитник "Диошдьера" попытался спасти положение, однако отреагировать на такой пушечный выстрел он попросту не успел.

Видео гола Фаворова в матче "Залаэгерсег" - "Диошдьер":

Отметим, "Залаэгерсег" Фаворова немного оторвался от зоны вылета, а сам Артем проводит хороший сезон. В кампании 2020/21 27-летний полузащитник забил 6 голов в 26 матчах за венгерский клуб во всех турнирах.

Отметим, в субботу, 3 апреля, украинец Эдуард Соболь отметился феноменальным голом в Бельгии.