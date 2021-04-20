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"Динамо" выиграло суд по футболисту на несколько миллионов евро

"Динамо" выиграло суд по футболисту на несколько миллионов евро
Обновлено 15:38 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение в деле трансфера бразильского футболиста Че Че из "Динамо" в "Сан-Паулу". Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

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По информации источника, CAS поддержал позицию ФИФА в данном вопросе и принял решение, которое обязывает бразильский клуб в течении 45 дней выплатить "Динамо" долг  в размере 2,65 миллиона евро. Кроме того, "Сан-Паулу" обязан выплатить "Бело-синим" и штраф в 400 тысяч евро. 

"Телеграф" напоминает, что Че Че перешел в "Динамо" в 2018 году из "Палмейраса". Полузащитник не сумел закрепиться в стане украинской команды и был продан в "Сан-Паулу". Сейчас игрок выступает за "Атлетико Минейро".

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо", обыграв "Шахтер", приблизилось к долгожданному чемпионству.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Сан-Паулу, Футбол, ФК Палмейрас, ФК Атлетико Минейро, Че Че.
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