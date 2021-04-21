Финал Кубка Украины и матчи последнего тура чемпионата Украины официально перенесены

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола определил дату проведения финального матча розыгрыша Кубка Украины сезона 2020/2021, а также утвердил изменения в план-календарь УПЛ текущего сезона. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

После собрания клубов УПЛ было решено в угоду сборной Украины, которая в мае проведет заключительный этап подготовки к Евро-2020, перенести последний тур чемпионата Украины на начало мая. Таким образом, заключительный 26-й тур УПЛ 2020/21 состоится 9 мая (базовая дата). Кроме того, в УАФ на один день перенесли дату проведения финала Кубка Украины-2021. В итоге решающий кубковый матч в Тернополе пройдет не 12 мая, как планировалось раньше, а 13 мая.

С планом-календарем от УАФ на сезон 2020/21 можно ознакомиться по ссылке.

"Телеграф" напоминает, что 21 апреля состоятся полуфиналы Кубка Украины. Ранее букмекеры сделали прогноз, кто выйдет в финал.