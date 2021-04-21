Кубок Украины-2021: букмекеры назвали вероятных финалистов

В среду, 21 апреля, состоятся матчи 1/2 финала Кубка Украины по футболу сезона 2020/21, в частности, "Агробизнес" в Тернополе примет "Динамо", а "Заря" сыграет на выезде с "Александрией". Накануне букмекеры назвали вероятных финалистов турнира.

По мнению специалистов, в следующий раунд турнира пробьется "Динамо" и "Заря". Коэффициент на победу первых в основное время - 1,21, а успех вторых оценивается в 2,25. Самых фантастическим сценарием специалисты считают выход в следующую стадию перволигового "Агробизнеса" - коэффициент 14-16,50.

Прогноз букмекеров на матч "Агробизнес" - "Динамо":

Пари-Матч: (победа "Агробизнеса" 14,00 - ничья 6,40 - победа "Динамо" 1,21)

Фаворит: ( 16,50 - 6,00 - 1,21)

Прогноз букмекеров на матч "Александрия" - "Заря":

Пари-Матч: (победа "Александрии" 3,20 - ничья 3,40 - победа "Зари" 2,25)

Фаворит: ( 3,20 - 3,50 - 2,22)

Напомним, матч "Агробизнес" - "Динамо" начнется в 16:00 по киевскому времени, а "Александрия" - "Заря" - в 18:30.

"Телеграф" напоминает, что на пути в полуфинал "Александрия" в серии пенальти выбила "Днепр-1", а "Заря" со скандалом переиграла "Верес", "Агробизнес" сенсационно выбил донецкий "Шахтер", а "Динамо" в тяжелейшем матче прошло "Колос".