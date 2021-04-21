Кубок Украины-2021: букмекеры назвали вероятных финалистов

В среду, 21 апреля, состоятся матчи 1/2 финала Кубка Украины по футболу сезона 2020/21, в частности, "Агробизнес" в Тернополе примет "Динамо", а "Заря" сыграет на выезде с "Александрией". Накануне букмекеры назвали вероятных финалистов турнира.
По мнению специалистов, в следующий раунд турнира пробьется "Динамо" и "Заря". Коэффициент на победу первых в основное время - 1,21, а успех вторых оценивается в 2,25. Самых фантастическим сценарием специалисты считают выход в следующую стадию перволигового "Агробизнеса" - коэффициент 14-16,50.
Прогноз букмекеров на матч "Агробизнес" - "Динамо":
Прогноз букмекеров на матч "Александрия" - "Заря":
Напомним, матч "Агробизнес" - "Динамо" начнется в 16:00 по киевскому времени, а "Александрия" - "Заря" - в 18:30.
"Телеграф" напоминает, что на пути в полуфинал "Александрия" в серии пенальти выбила "Днепр-1", а "Заря" со скандалом переиграла "Верес", "Агробизнес" сенсационно выбил донецкий "Шахтер", а "Динамо" в тяжелейшем матче прошло "Колос".