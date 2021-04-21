Скачать
Среда, 21.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Вы против команды, бл**ь": Бущан не подбирал слов, защищая Луческу (видео)
"Вы против команды, бл**ь": Бущан не подбирал слов, защищая Луческу (видео)
"Динамо" стало первым финалистом Кубка Украины-2021: видеообзор матча с "Агробизнесом"
"Динамо" стало первым финалистом Кубка Украины-2021: видеообзор матча с "Агробизнесом"
Коронавирус им не страшен: как болельщиков пускали на матч "Динамо" в Тернополе (видео)
Коронавирус им не страшен: как болельщиков пускали на матч "Динамо" в Тернополе (видео)
Луческу вступил в перепалку с фанатами "Динамо" во время матча (видео)
Луческу вступил в перепалку с фанатами "Динамо" во время матча (видео)

Вторым финалистом Кубка Украины-2021 стала "Заря": видеообзор матча с "Александрией"

Вторым финалистом Кубка Украины-2021 стала "Заря": видеообзор матча с "Александрией"
21:22 Сегодня Телеграф Фото: ФК Заря

В среду, 21 апреля, "Александрия" в рамках матча 1/2 финала Кубка Укрианы-2021 принимала "Зарю". Встреча, проходившая в Александрии на стадионе "Ника", завершилась со счетом 1:1 в основное время, а в серии пенальти победу добыли гости со счетом 3:4.

Коронавирус им не страшен: как болельщиков пускали на матч "Динамо" в Тернополе (видео)

В первом тайме гости усилиями Владислава Кочергина вышли вперед. На 20-й минуте полузащитник "Зари" блестящим выстрелом издали поразил нижний угол ворот "Александрии". Во втором тайме хозяева увеличили давление на гостей, и штурм подопечным Владимира Шарана таки удался. Хавбек луганчан Дмитрий Иванисеня сфолил в своей штрафной, и рефери назначил пенальти, который на 92-й минуте реализовал Валерий Бондаренко

В первом экстра-тайме случился скандальный эпизод. Защитник "Зари" Юрий Вернидуб во время суматохи в чужой штрафной забил чистый гол, который не был засчитан судьей Игорем Пасхалом, хотя на матче работала бригада VAR. В итоге победителя противостояния определяли в серии послематчевых пенальти.

В серии 11-метровых ударов преуспели гости. У "Зари" не забил свой удар Дмитрий Иванисеня, пробивший мимо ворот. А у "Александрии" не забил с точки Каспарс Дубра, и Тимур Стецков. Отметим, специально на серию пенальти главный тренер луганчан Виктор Скрипник выпустил вратаря Никиту Шевченко, который потащил пятый удар.

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь позднее.

"Телеграф" напоминает, что первым финалистом Кубка Украины стало "Динамо", которое в Тернополе разгромило перволиговый "Агробизнес". Во время этого поединка у скамейки запасных "Бело-синих" вспыхнул конфликт между ультрас и Мирчей Луческу.

Ранее УАФ утвердила дату финального матча Кубка Украины-2021.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 212

Все по теме:

ФК Заря, Футбол, ФК Александрия, Кубок Украины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Пипл схавает, мы же топ-клубы". Почему создатели Суперлиги поступают лицемерно и причем в этой истории киевское "Динамо"
02 Появилась первая реакция ПСЖ на Суперлигу
03 "Колос" отреагировал на ситуацию с дебошем футболистов в поезде
04 Метит в сборную: Кравец забил очередной гол в Турции (видео)
05 "Динамо" стало первым финалистом Кубка Украины-2021: видеообзор матча с "Агробизнесом"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь