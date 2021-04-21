Вторым финалистом Кубка Украины-2021 стала "Заря": видеообзор матча с "Александрией"

В среду, 21 апреля, "Александрия" в рамках матча 1/2 финала Кубка Укрианы-2021 принимала "Зарю". Встреча, проходившая в Александрии на стадионе "Ника", завершилась со счетом 1:1 в основное время, а в серии пенальти победу добыли гости со счетом 3:4.

В первом тайме гости усилиями Владислава Кочергина вышли вперед. На 20-й минуте полузащитник "Зари" блестящим выстрелом издали поразил нижний угол ворот "Александрии". Во втором тайме хозяева увеличили давление на гостей, и штурм подопечным Владимира Шарана таки удался. Хавбек луганчан Дмитрий Иванисеня сфолил в своей штрафной, и рефери назначил пенальти, который на 92-й минуте реализовал Валерий Бондаренко.

В первом экстра-тайме случился скандальный эпизод. Защитник "Зари" Юрий Вернидуб во время суматохи в чужой штрафной забил чистый гол, который не был засчитан судьей Игорем Пасхалом, хотя на матче работала бригада VAR. В итоге победителя противостояния определяли в серии послематчевых пенальти.

В серии 11-метровых ударов преуспели гости. У "Зари" не забил свой удар Дмитрий Иванисеня, пробивший мимо ворот. А у "Александрии" не забил с точки Каспарс Дубра, и Тимур Стецков. Отметим, специально на серию пенальти главный тренер луганчан Виктор Скрипник выпустил вратаря Никиту Шевченко, который потащил пятый удар.

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь позднее.

"Телеграф" напоминает, что первым финалистом Кубка Украины стало "Динамо", которое в Тернополе разгромило перволиговый "Агробизнес". Во время этого поединка у скамейки запасных "Бело-синих" вспыхнул конфликт между ультрас и Мирчей Луческу.

Ранее УАФ утвердила дату финального матча Кубка Украины-2021.