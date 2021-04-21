Луческу вступил в перепалку с фанатами "Динамо" во время матча (видео)

В среду, 21 апреля, в Тернополе на Городском стадионе "Динамо", разгромив "Агробизнес", добыло путевку в финал Кубка Украины-2021. Несмотря на успешное выступление, группа фанатов "Бело-синих" спровоцировала главного тренера команды Мирчу Луческу на конфликт.

На 87-й минуте минуте при счете 0:3 в пользу "Динамо" Мистер отреагировал на выкрики ультрас. Румынский иронично похлопал в адрес недоброжелателей, однако через мгновенье Мирча уже что-то яростно выкрикивал фанатам в ответ.

Видео перепалки фанатов с Луческу доступно в сети:

"Телеграф" напоминает, что "Динамо" победило "Агробизнес" со счетом 0:3. У нас на сайте доступен полный видеообзор этого поединка, который начался с коронавирусного скандала.

Ранее экс-тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, что не связывает успехи "Динамо" с Мирчей Луческу.