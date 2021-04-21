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Луческу вступил в перепалку с фанатами "Динамо" во время матча (видео)

Луческу вступил в перепалку с фанатами "Динамо" во время матча (видео)
Обновлено 18:58 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

В среду, 21 апреля, в Тернополе на Городском стадионе "Динамо", разгромив "Агробизнес", добыло путевку в финал Кубка Украины-2021. Несмотря на успешное выступление, группа фанатов "Бело-синих" спровоцировала главного тренера команды Мирчу Луческу на конфликт.

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На 87-й минуте минуте при счете 0:3 в пользу "Динамо" Мистер отреагировал на выкрики ультрас. Румынский иронично похлопал в адрес недоброжелателей, однако через мгновенье Мирча уже что-то яростно выкрикивал фанатам в ответ.

Видео перепалки фанатов с Луческу доступно в сети:

"Телеграф" напоминает, что "Динамо" победило "Агробизнес" со счетом 0:3. У нас на сайте доступен полный видеообзор этого поединка, который начался с коронавирусного скандала

Ранее экс-тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, что не связывает успехи "Динамо" с Мирчей Луческу.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 435

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Мирча Луческу, Футбол, Кубок Украины, Ультрас.
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