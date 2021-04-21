Коронавирус им не страшен: как болельщиков пускали на матч "Динамо" в Тернополе (видео)

21 апреля в Тернополе на Городском стадионе состоялся первый полуфинальный матч Кубка Украины-2021 "Агробизнес" - "Динамо". Из-за пандемии коронавируса стадион, который вмещает 15150 человек, заполнили на 25%, однако организаторы не сумели адекватно провести запуск болельщиков на арену.

В сети появились кадры, снятые перед игрой, где огромная толпа болельщиков стоит в очереди. В описании под видео говорится, что запуск людей на 13 секторов стадиона проводили через одни ворота, которые явно не справились с таким потоком любителей футбола.

Видео с толпой перед стадионом в Тернополе доступно в сети:

"Телеграф" напоминает, что матч "Агробизнес" - "Динамо" завершился разгромной победой киевского клуба со счетом 0:3. У нас на сайте доступен полный видеообзор этой встречи.

В финале турнира "динамовцы" сыграют с победителем противостояния "Александрия" - "Заря", которые свой полуфинальный поединок сыграют 21 апреля.