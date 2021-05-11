"Динамо" - "Заря": где и когда смотреть финал Кубка Украины-2021

В четверг, 13 мая, "Динамо" в рамках финального матча Кубка Украины-2021 сыграет с "Зарей". Встреча состоится в Тернополе на "Городском" стадионе, начало поединка в 19:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине игру "Динамо" - "Заря" покажут телеканалы UA:Перший и Футбол 1. Кроме того, за трансляцией поединка можно следить в сети на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовую трансляцию встречи, в ходе которой у нас на сайте оперативно будут появляться видео лучших моментов поединка.

Ранее "Телеграф" сообщал о букмекерских раскладах накануне финала КУ-2021.

"Телеграф" напоминает, что в 1/2 финала Кубка Украины "Динамо" переиграло "Агробизнес", а "Заря" с трудом прошла "Александрию".