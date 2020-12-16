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Заря выбила Десну из Кубка Украины (видео)

Заря выбила Десну из Кубка Украины (видео)
Обновлено 16:13 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ

В среду, 16 декабря, черниговская Десна в рамках матча 1/8 Кубка Украины принимала луганскую Зарю. Встреча проходила в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского и завершилась со счетом 0:1 в пользу "гостей".

Единственный гол в поединке был забит с пенальти, который был назначен за фол на Гладком. Реализовал "приговор" Владлен Юрченко. С 56-й минуты Заря играла вдесятером после неоднозначного решения арбитра удалить все того же Юрченко за опасную игру.

Спорное удаление Юрченко:

Отметим, матчи 1/4 финала Кубка Украины состоятся 3 марта 2021 года. На этой стадии турнира начнут свои выступления Шахтер и Динамо. Финал соревнований запланирован на 12 мая в Тернополе.

Ранее "Телеграф" сообщал о результатах остальных 5 матчей 1/8 финала Кубка Украины.

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Все по теме:

ФК Заря, Футбол, Кубок Украины, ФК Десна.

Автор:

Телеграф
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