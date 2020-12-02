"Верес" совершил сенсацию в Кубке Украины: результаты матчей

В среду, 2 декабря, состоялись пять матчей 1/8 финала Кубка Украины 2020/21. в частности не обошлось и без сенсаций. К примеру, Верес выбил Мариуполь, а Агробизнес переиграл прошлогоднего финалиста Ворсклу.

Результаты матчей Кубка Украины 2 декабря:

Верес 1 - 0 Мариуполь

ВПК-Агро 0 - 5 Днепр-1

Нива Винница 0 - 4 Колос

Агробизнес 1 - 0 Ворскла

Александрия 3:0 Минай

Победившие сегодня команды отправились в четвертьфинал турнира.

Еще один матч 1/8 финала Кубка Украины Десна - Заря пройдет 16 декабря, ведь луганчане на этой неделе играют в Лиге Европы против Лестера. Отметим, Шахтер и Динамо будут стартовать в турнире уже со стадии 1/4 финала, которая начнется в начале марта 2021 года. Финал запланирован на 12 мая и должен пройти в Тернополе.

Напомним, в прошлом сезоне победу в Кубке Украины завоевало Динамо, которые в серии пенальти переиграло полтавскую Ворсклу.