Чемпионат Украины по футболу завершен: кто пробился в еврокубки, а кто вылетел

В воскресенье, 9 мая, завершился чемпионат Украины по футболу 2020/21. В этот игровой день определился последний счастливчик, который будет представлять Украину в еврокубках.

По итогам чемпионата Украины сезона 2020/21 в групповой этап Лиги чемпионов пробился новоиспеченный обладатель "золотых" медалей УПЛ - "Динамо". Компанию киевлянам составит и "Шахтер", если пройдет квалификацию. В отбор Лиги Европы попала "Заря", а в квалификацию Лиги конференций - "Колос" и "Ворскла".

Отметим, в первую лигу из УПЛ вылетел "Минай".

Финальная турнирная таблица чемпионата Украины по футболу 2020/21:

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Лучшим бомбардиром ЧУ стал нападающий "Ворсклы" Владислав Кулач, который записал на свой счет 15 голов. Лучшим ассистентом турнира стал полузащитник "Шахтера" Алан Патрик, который отдал 8 ассистов.

"Телеграф" напоминает, что футбольный сезон в Украине завершится 13 мая, когда "Динамо" и "Заря" сыграют финальный матч Кубка Украины-2021. Отметим, на пути в финал "Динамо" одолело "Агробизнес", а "Заря" переиграла "Александрию".