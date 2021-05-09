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"Десна" профукала еврокубки, крупно проиграв "Мариуполю" (видео)

"Десна" профукала еврокубки, крупно проиграв "Мариуполю" (видео)
Обновлено 17:29 Сегодня Телеграф Фото: УПЛ

В воскресенье, 9 мая, "Мариуполь" в рамках матча 26-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Десну". Встреча, проходившая на стадионе имени Бойко, завершилась сенсационной победой хозяев со счетом 4:1.

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Приазовцы не имели турнирных задач в этой игре, однако сумели переломить ход поединка и разгромить мотивированную "Десну". Победу хозяев принесли точные выстрелы Олега Очеретько, Артема Бондаренко и Даниила Сикана, который оформил дубль. За черниговский коллектив голом отметился Ефим Конопля. Отметим с 62-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления Андрея Домбровского.

Этот результат поднял "Мариуполь" (26 очков) на 11-е место в турнирной таблице УПЛ, "Десна" (38 очков) опустилась на шестое место и не сумела зацепиться за еврокубковое место.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" в 26-м туре УПЛ разобралось с "Колосом".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, УПЛ, ФК Десна, ФК Мариуполь.
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