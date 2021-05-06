Странное удаление от Монзуль - в обзоре "битвы за еврокубки" (видео)

В центральном матче 25-го тура чемпионата Украины "Ворскла" принимала "Десну". Изюминкой этого противостояния было то, что обе команды претендуют на место в еврокубках. Однако омрачил праздник футбола ряд спорных решений главного рефери матча Екатерины Монзуль.

Во-первых, Монзуль дважды показала желтую карточку Наджибу Якубу, и в обоих случаях нарушение было весьма спорным, а про грубость и вовсе говорить не приходится. Кроме того, судейская бригада с помощью VAR отменила взятие ворот "Десны". В итоге команды сыграли вничью со счетом 1:1, а этот результат пошел в плюс только для черниговского клуба.

Спорные моменты "Ворскла" разместила у себя на страничке в Instagram:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Vorskla Poltava Official (@fcvp.official)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Vorskla Poltava Official (@fcvp.official)

Видеообзор матча "Ворскла" - "Десна":

По итогам 25-го тура "Десна" (38 очков) занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ, опережая "Ворсклу" только по дополнительным показателям. Судьба пятой путевки в еврокубки от Украины решится в последнем туре, в котором "Десна" сыграет в гостях с "Мариуполем" (09.05.2021), а "Ворскла" примет "Минай" (09.05.2021).

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