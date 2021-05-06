"Позор": в чемпионате Украины рефери назначил пенальти за чистый подкат (видео)

В матче 25-го тура чемпионата Украины 2020/21 "Александрия" - "Колос" вновь имела место быть судейская ошибка.

При счете 0:0 на 41-й минуте встречи рефери Александр Шандор назначил 11-метровый удар в ворота "Александрии" за "чистый" подкат. VARа на игре не было и отменить несправедливое решение арбитра было невозможно. В итоге "Колос" после точного удара Кирилла Петрова с точки вышел вперед. А во втором тайме Павел Ориховский удвоил преимущество гостей.

В итоге "Колос" добыл победу, которая позволила команде из Ковалевки гарантировать себе место в еврокубках.

В сети пользователи оставили много гневных комментариев по поводу судейства в этой встрече: "Нашим судьям далеко до нормальных", "За что пенальти, если в мяч сыграно", "Колос не может - судья поможет", "Позор...Как можно так судить".

Видеообзор матча "Александрия" - "Колос":

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